Na festa de Ano Novo de Lisboa o vidro é proibido e nem a garrafa de champanhe é excepção

Por Lusa | 15:39

Guarda-chuvas com haste comprida, mochilas grandes e objetos de vidro estão proibidos na festa de Ano Novo na praça do Comércio, em Lisboa, e nem as tradicionais garrafas de champanhe serão exceção, revelou hoje a PSP.

Em conferência de imprensa realizada hoje, o Intendente da PSP Paulo Flor destacou que, por razões de segurança, quem quiser passar o ano na festa de Lisboa terá de escolher entre a tradição de abrir uma garrafa de champanhe à meia-noite e a segurança, que segue padrões também praticados noutras capitais europeias.

Para garantir esta segurança, a PSP vai estabelecer perímetros à volta da festa.