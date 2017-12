Jenna Thiam tem estado sempre junto ao cantor desde o internamento.

Por Patrícia Bento | 20.12.17

Nestes últimos dias, Salvador Sobral, de 27 anos, tem contado com o apoio incondicional da namorada, Jenna Thiam. Desde que o cantor realizou o transplante de coração, no passado dia 9, que a atriz francesa tem sido presença assídua no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde Salvador está internado desde setembro.