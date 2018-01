Sara Rodrigues está a dar que falar.

Por Rute Lourenço | 08:48

Com os britânicos do Wolverhampton dispostos a pagar 38 milhões de euros por André Silva, é bem provável que o português, de 22 anos, se mude para Inglaterra na próxima temporada. Mas em terras de Sua Majestade não é apenas o craque do AC Milan a dar que falar, mas também a sua namorada, Sara Rodrigues, que está a deixar os ingleses loucos com a sua beleza.