Namorada de CR7 tem rival em Madrid

O que achou desta notícia?







51.6% Muito insatisfeito

51.6% 4.1%

4.1% 17.2%

17.2% 3.3%

3.3% 23.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







51.6% Muito insatisfeito

51.6% 4.1%

4.1% 17.2%

17.2% 3.3%

3.3% 23.8% Muito satisfeito Outras 122 pessoas também já deram o seu contributo pub

Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos são duas das principais figuras do Real Madrid e, agora, as suas namoradas também estão em guerra pelo protagonismo. Georgina Rodriguez, de 21 anos, e Pilar Rubio, de 38, são apontadas como as grandes rivais do momento nas bancadas dos merengues e são comparadas em tudo.