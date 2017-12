Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Cristiano Ronaldo com novas curvas

CR7 dá festa para celebrar ano de ouro.

Cristiano Ronaldo deu, na noite de quarta-feira, uma festa em Madrid para comemorar o seu "grande ano" desportivo e pessoal e surgiu, mais uma vez, ao lado de Georgina Rodríguez.



Com umas calças verdes e um top preto justo, a namorada de CR7 não passou despercebida e mostrou que já recuperou completamente as curvas, apenas um mês e meio depois de ter sido mãe de Alana Martina.



Para isso, em muito tem contribuído a alimentação cuidada de Gio, de 23 anos, e as constantes idas ao ginásio.



A festa – intitulada de Gala CR7 2017 – juntou toda a família de Cristiano Ronaldo em ambiente de grande animação e prolongou-se pela noite fora, com várias imagens a serem partilhadas nas redes sociais por todo o clã Aveiro.



"Memorável", escreveu Katia Aveiro no Instagram.