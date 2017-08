Namorada de Cristiano Ronaldo posa grávida pela primeira vez

Imagens exclusivas da revista Hola! mostram barriga saliente.

Georgina Rodríguez deu uma entrevista à Hola! e posou para uma primeira imagem oficial bastante reveladora da sua gravidez. À revista espanhola, a namorada de Cristiano Ronaldo revelou ainda que "as crianças a encantam".

A modelo já se tinha revelado bastante maternal – primeiro com Cristianinho e depois com os gémeos Eva e Mateo, filhos do craque português via barriga de aluguer – e agora chegou a vez de a própria ter filhos biológicos com Cristiano Ronaldo.

Na mesma entrevista, ‘Gio’ fala ainda da sua carreira como modelo: "Trabalhei para marcas do sector de luxo e, graças a este contacto com a moda, descobri um mundo que me apaixona", revela.

A gravidez foi confirmada pela primeira vez pelo próprio Ronaldo, que, em declarações ao jornal El Mundo, disse estar muito feliz com o nascimento dos dois gémeos Eva e Mateo, e ainda, com "o que vem a caminho".