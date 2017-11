Namorada de Isco fotografada a tocar nas partes íntimas do jogador

Sara Sálamo e colega de equipa de CR7 namoram nas ruas de Madrid.

Sara Sálamo e Isco assumem oficialmente o namoro que mantêm há 4 meses. O casal foi apanhado a passear pelas ruas de Madrid num ambiente de grande cumplicidade e carinho, e os paparazzi não deixaram escapar o momento em que a atriz, natural de Tenerife, passou a mão junto das partes íntimas do jogador do Real Madrid.

Segundo uma publicação da revista espanhola '¡Qué me dices!', que mostra uma imagem do casal, ambos saíram de casa da atriz para irem passear os cães. No momento de caminhada, Sara apercebeu-se que o jogador do Real Madrid tinha a breguilha das calças aberta e, fez questão de fechá-la, mexendo nas partes íntimas do colega de Ronaldo.

O futebolista madrileno não conseguiu conter o riso perante a situação e, depois de brincadeiras e sorrisos, ficou com uma ereção. Os abraços e as carícias aconteceram em plena via pública e, em seguida, a atriz fez questão de expressar a sua felicidade nas redes sociais, escrevendo numa publicação no Instagram "Há segundas que não troco por um sábado…"

O casal troca frequentemente comentários carinhosos e engraçados no Instagram. No final de outubro, foram fotografados num teatro em Madrid, e alguns dias depois a atriz foi ao estádio Santiago Barnabéu assistir ao jogo do Real Madrid contra o Las Palmas, em que a equipa madrilena ganhou 3-0, com um golo de Isco.

Recentemente, Sara Sálamo teve um novo gesto atrevido com uma fotografia que postou no Instagram. A foto sugere que a atriz está nua, visto que se apresenta sem nenhuma peça de roupa na parte de cima do corpo. A publicação atingiu milhares de gostos em menos de 24 horas.