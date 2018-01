Namorada de membro dos Chainsmokers expõe traição nas redes sociais

Alex Pall foi apanhado aos beijos com outra mulher.

A namorada do DJ Alex Pall, da dupla Chainsmokers, partilhou nas redes sociais fotos do músico a beijar outra mulher.

Depois de ser enxovalhado publicamente, o artista, de 32 anos, quebrou o silêncio sobre a traição à companheira, Tori Woodward.

"Tem sido duro, é a vida. Ela merece um homem melhor do que eu e eu não lhe desejo menos do que isso", disse ao site norte-americano TMZ, admitindo a traição.

Alex Pall, que ficou conhecido em Portugal com o single Paris, garantiu ainda à mesma publicação que está solteiro e que este episódio fez com que aprendesse "a ser melhor pessoa" e a preocupar-se "com quem importa".

De acordo com o Daily Mail, Tori Woodward partilhou a traição do namorado no Instastories com a legenda: "Ele vai olhar-te nos olhos e dizer que te ama. E depois vai destruir-te num segundo".