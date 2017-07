Modelo surge completamente nua em foto tirada em cenário paradisíaco.

Chama-se Patrícia Gómez, tem 21 anos, trabalha como modelo, namora com o portista Óliver Torres e está a incendiar as redes sociais. A jovem espanhola, conhecida por ‘Patri’, está de férias com amigas na ilha de Cayo Largo, em Cuba, e tem surpreendido os cerca de 39 mil seguidores do Instagram com fotos ousadas na praia.