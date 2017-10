Namorada de Ronaldo cada vez mais apaixonada pelos filhos do craque

Georgina tem partilhado vários momentos com os filhos gémeos de CR7.

Georgina Rodríguez, grávida do primeiro filho com Cristiano Ronaldo, tem demonstrado de várias maneiras o carinho e o amor que sente pelos filhos do craque.

A poucas semanas da chegada do 4.º filho do internacional português, a espanhola publicou, esta segunda-feira, uma imagem ternurenta a brincar com os gémeos, Mateo e Eva.

"Digam-me se isto se pode aguentar? O meu rapaz… Bom dia", escreveu Georgina na legenda da imagem onde aparece a brincar com Mateo.

A modelo espanhola, de 23 anos, que parece não ter conquistado o coração de Dolores Aveiro, conquistou seguramente o carinho dos três filhos de Ronaldo, com quem tem partilhado várias imagens onde é possível ver a cumplicidade que partilham.