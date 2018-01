Namorada de Ronaldo encanta com foto de Alana e dos gémeos

Georgina Rodriguez mostra-se uma mãe dedicada.

Georgina Rodriguez voltou a fazer as delícias do fãs ao publicar uma fotografia onde surge a brincar com os gémeos, Eva e Mateo, e com a pequena Alana. A modelo espanhola partilhou a imagem numa InstaStorie na sua conta do Instagram.

Na fotografia vê-se a namorada de Cristiano Ronaldo deitado no chão com a pequena Alana nos braços e os gémeos Eva e Mateo deitados sobre as pernas da modelo.

"A mamã ajuda-os a tornarem-se fortes", escreveu a companheira de Ronaldo na legenda da imagem.



Georgina foi mãe de Alana Martina, em novembro, fruto da relação com Cristiano Ronaldo.

De recordar que Georgina Rodriguez tem partilhado várias imagens onde surge acompanhada pelos filhos do craque português, com quem está, há mais de um ano.