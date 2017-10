Namorada de Ronaldo exibe barriga nas ruas de Madrid

Craque português e a modelo espanhola vão ser pais daqui a três semanas.

19:08

A três semanas do nascimento de Alana Martina, Georgina Rodríguez exibe a barriga pelas ruas de Madrid.

Nas imagens, modelo espanhola que parece sentir-se confortável, ao escolher umas calças de desporto justas, um t-shirt e uns ténis para passear enquanto falava ao telemóvel.

A indumentária escolhida pela modelo fez realçar a barriga de 8 meses.

A gravidez da namorada de Cristiano Ronaldo esteve envolta desde o princípio em segredo. 'Gio' nunca partilhou com os seguidores imagens da barriga ou da confirmação da gravidez, fruto da relação com o melhor jogador do mundo.

De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo revelaram, num vídeo em direto da conta do Instagram do craque português, esta sexta-feira aos fãs o nome escolhido para a menina que tanto aguardam.



O quarto filho de Ronaldo, primeiro em conjunto com Georgina, chamar-se-á Alana Martina.