Namorada de Ronaldo mostra barriga em nova fotografia

O que achou desta notícia?







23.1% Muito insatisfeito

23.1% 7.7%

7.7% 15.4%

15.4%

53.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







23.1% Muito insatisfeito

23.1% 7.7%

7.7% 15.4%

15.4%

53.8% Muito satisfeito pub

Continuam sem ser confirmados os rumores de que Georgina Rodriguez está grávida do quarto filho de Cristiano Ronaldo. No entanto, de cada vez que é fotografada ou que divulga uma nova imagem, as curvas da modelo espanhola, de 23 anos, estão em evidência, denunciando uma barriga mais saliente, que pode ser sinónimo de gravidez.Na noite de domingo, a jovem voltou a divulgar uma foto no Instagram em que é visível uma silhueta mais redonda.Os fãs pedem uma confirmação, mas a verdade é que o casal se mantém em silêncio.