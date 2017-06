Namoro de Claudio Bravo e Carla Pardo começou na escola

Dez anos de casamento e quatro filhos depois, a relação do casal continua forte e estável. Apesar dos rumores de traição de Bravo com a cunhada, o casal mostra-se mais apaixonado do que nunca.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

"História de amor espontânea e tirados dos livros infantis." É esta a frase utilizada para descrever a relação de Claudio Bravo e Carla Pardo.Ao que parece, tudo remonta a 2001, quando os dois pombinhos frequentavam a mesma escola. O destino estava escrito e a vida fez questão de os juntar várias vezes. Pouco tempo antes do aniversário de Bravo, encontraram-se à porta do colégio e ambos sentiram as chamadas "borboletas".Carla Pardo tem cabelos claros, uma boa forma física e faz questão de partilhar os momentos do seu dia a dia nas redes sociais. "Vive e deixa viver. Sou extremamente feliz. Adoro a minha família", pode ler-se na sua página oficial de Instagram.