Namoro de Cristiano Ronaldo treme por ciúmes

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez pode ter sido abalada. Isto porque a imprensa espanhola divulgou várias fotografias da jovem com o ator espanhol Miguel Ángel Silvestre. As imagens são de um "almoço entre amigos", mas não terão agradado ao futebolista português. Segundo o site Libertad Digital, "Cristiano não terá gostado de ver as fotografias publicadas e ficou com ciúmes".