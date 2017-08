Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não entro em águas geladas”, diz Daniela Pimenta

Cantora fica em Portugal durante o verão e confessa-se adepta de fato de banho.

13:43

Daniela Pimenta tem 30 anos e é cantora. Ganhou popularidade em 2011 ao entrar na segunda edição da ‘Casa dos Segredos’, da TVI.



Também já fez trabalhos como atriz. É casada com o empresário Pedro Henrique, de 33 anos, com quem tem dois filhos, Noah, de um ano e meio, e Enzo, que completa um mês no dia 7.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– Divido-me entre o Algarve e Chaves, a terra do meu marido, o Pedro [Henrique]. Gosto de aproveitar o nosso País, que tem sítios muito bonitos e a melhor comida do mundo.



- Qual é a sua praia preferida?

– Não tenho preferência. Gosto de variar e de ir a várias de norte a sul.



- Praia ou piscina?

– Piscina, mas de casa. Agora com dois filhos, é melhor para evitar confusões.



- Água quente ou fria?

– Quente. Em águas que sejam geladas não entro. Não consigo por lá os pés.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– Protetor solar e água.



- Almoçar fora ou jantar fora?

– No verão, adoro almoçar fora, principalmente peixe. O jantar pode ser em casa com amigos.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Beber muita água, hidratar os lábios e colocar protetor solar.



- Fato de banho ou biquíni?

– Fato de banho, acho que fica superelegante. Mas também tenho que usar biquínis para bronzear a barriga.



- Sexo no verão é melhor?

– O meu marido diz que sim [risos], eu acho que é bom durante o ano inteiro.



- Viagem mais romântica que já fez?

– A Roma, claro. Foi quando o Pedro me pediu em casamento. Foi tudo muito bonito e recordo-me com muito carinho.



- Resort de luxo ou viagem com mochila às costas?

– Antes de casar e de ter filhos era muito aventureira e adorava fazer viagens com mochila às costas. Agora tem que ser num resort para irmos todos.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Para a Tailândia. É a próxima viagem que quero fazer. Mas como não me consigo separar dos meus bebés, tenho que esperar que cresçam.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– ...passear muito.