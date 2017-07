Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não podem faltar biquínis"

Diana Monteiro diz que todas as viagens são especiais e românticas, mas o destino não é importante desde que seja com a pessoa certa.

10:29

- Onde costuma passar as férias de verão?

- Em geral, no Algarve. Eu e o meu namorado [o fotógrafo José Ferreira] gostamos dessa zona e, em agosto, vamos sempre passar uns dias ao Sul. No resto das férias, vamos para fora conhecer outros locais.



- A praia preferida?

- A praia que gostamos é secreta (risos), mas gosto da praia do Farol e da Marinha.



- Praia ou piscina?

- Apesar de gostar das duas, prefiro a praia, porque fico mais bronzeada.



- O que não pode faltar no verão?

- Mil biquínis, eu compro biquínis como se não houvesse amanhã e acabo por nunca conseguir usar todos.



- A viagem mais romântica que fez?

- Todas as que fiz até agora com o Zé foram especiais e românticas. O destino é importante, mas mais que isso, a companhia e a magia e que se vive nela é maravilhosa.