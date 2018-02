Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não tenho vergonha de ser quem sou”, afirma Adolfo Mesquita Nunes

Político assume ser gay.

10:01

Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS, assumiu, pela primeira vez, a sua orientação sexual, numa entrevista ao Expresso.



O vereador da Covilhã revela, no entanto, que nunca escondeu a sua homossexualidade e até recorda um episódio decorrido nas autárquicas.



"Os meus cartazes começaram a ser vandalizados em abril. Sempre que um era rasgado, colocávamos um novo. Em junho escreveram gay num cartaz meu. A minha equipa perguntou-me se fazíamos o que fizemos com os outros. E a minha resposta foi não: não vamos substituir este cartaz porque eu não tenho vergonha, nem tenho qualquer problema em ser quem sou".