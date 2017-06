Nas ilhas Cíes a natureza é rainha

Lá não há hotéis caros e serviços de excelência: nem caixotes do lixo são permitidos (cada um guarda o seu durante a estadia) e as bicicletas e os animais de estimação ficam em casa. Para dormir, só há mesmo uma opção: acampar.Mas a recompensa pelo esforço é visível: não há paisagem tão bela quanto esta.À noite as gaivotas descansam e deixam o protagonismo para as estrelas que vão furando a escuridão.O parque de campismo fica a meio caminho entre as árvores e a praia, localização excelente para aproveitar ao máximo a calmaria deste autêntico oásis do relaxamento.Não há grandes animações nesta ilha (embora haja um bar aberto até mais tarde) e a atmosfera calma e relaxada convida ao convívio entre amigos e/ou com a natureza.Se decidir aventurar-se à noite pelos trilhos ou pelo areal convém levar uma lanterna.Se ainda não se sente convencido a visitar esta pérola ainda bastante desconhecida, as ilhas espanholas têm mais um motivo para as visitar: chama-se Praia de Rodas e foi considerada a mais bela praia do mundo pelo jornal ‘The Guardian’, em 2006.E não é para menos: a areia da praia é tão branca que encadeia e a água é tão cristalina e cheia de cor que rivaliza com os melhores cenários de Hollywood e os destinos mais exóticos.Se mesmo assim não chegar para impressionar, há outra praia que também dá que falar: a praia das Figueiras ou dos Alemães destaca-se das restantes porque permite a prática de nudismo e costuma atrair muitas atenções.