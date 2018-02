Netanyahu apresenta condolências a famílias das vítimas de acidente de avião no Irão

Por Lusa | 11:17

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou hoje as condolências às famílias das 66 vítimas do acidente aéreo no Irão, sublinhando que não tem problemas com o povo iraniano, mas com o regime.

"Aproveito a ocasião para apresentar as minhas condolências às famílias dos 66 civis que perderam a vida no acidente de hoje", afirmou Netanyahu durante um discurso bastante duro contra o regime de Teerão, liderado pelo Presidente Hassan Rohani, numa conferência sobre segurança, que decorre em Munique, na Alemanha.

O acidente de avião ocorreu na região montanhosa de Zagros, no sul do Irão, e matou todas as 66 pessoas a bordo, informou o porta-voz da Aseman Airlines.