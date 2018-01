Futebolista não consegue ficar indiferente ao romance que Bruna Marquezine e ator português vivem na ficção.

Por Vânia Nunes | 01:30

A viver uma fase feliz no plano pessoal depois de se ter reconciliado com Bruna Marquezine, no final do ano passado, Neymar admite, no entanto, que sofre com ciúmes. Isto porque a atriz brasileira tem protagonizado cenas escaldantes com o galã português José Fidalgo na novela ‘Deus Salve o Rei’, da Rede Globo.