Nicki seduz com ‘Minaj à trois’ em revista

Rapper que bater sucesso de Kim Kardashian nua na capa da ‘Paper’.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 19:40

Kim Kardashian afirmou que ia "avariar a Internet" com a capa que protagonizou para a revista Paper completamente nua, em 2014. Agora a publicação volta a usar a mesma frase, ‘Break the Internet’, na capa da edição de inverno de 2017, que mostra Nicki Minaj numa ménage à trois... consigo mesma.

Ainda só foi revelada a capa mas a imagem já está a fazer furor. Com o trocadilho ‘Minaj à trois’, a capa mostra três versões de Nicki Minaj em posições muito ousadas. Uma apenas de cuecas com botas altas cobertas de brilhantes, outra com um vestido cheio de aberturas e uma terceira Nicki, que surge agarrada à primeira versão da cantora, parecendo estar a fazer-lhe sexo oral.

A capa já foi partilhada por Nicki Minaj e parece ter agradado muito aos fãs da cantora de Trinidade e Tobago (naturalizada norte-americana), com vários comentários a elogiar a ousadia e sensualidade da rapper.





Wanna Minaj? @papermagazine photos by @ellenvonunwerth #BreakTheInternet edition Uma publicação partilhada por Barbie® (@nickiminaj) a Nov 14, 2017 às 6:07 PST

"Nunca mais dissemos que uma edição nossa seria capaz de ‘avariar a Internet’ desde que o fizemos em 2014 com a Kim Kardashian. É necessário um certo tipo de talento, uma base de fãs fantástica e a capacidade de confiar que a Paper vai fazer magia. Sempre adorei os looks da Nicki (e ela já fez de tudo)", relata o diretor criativo da revista, Drew Elliott.

Sem revelar se vai haver nudez integral no interior da revista, Drew explica como tudo aconteceu. "Um dia pensei em ‘Minaj à trois’. Como é que nunca tinha sido feito? Imaginei logo uma coisa em grande. Nós vemos várias versões da Nicki, mas nunca as vimos todas juntas. Queríamos ter essa hipótese, e agora concretizou-se, pela lente da Ellen von Unwerth", conclui o diretor criativo da Paper.

Recorde-se que na capa da revista Paper, em 2014, Kim Kardashian mostrava o rabo mas, no interior, a socialite aparecia com uma garrafa de champanhe no rabo e em nu frontal.