Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“No Brasil sinto-me em casa”, diz Liliana Antunes

Dançarina gosta de aproveitar o verão em Portugal, no Algarve.

08:27

Liliana Antunes nasceu em agosto de 1994. A dançarina ficou conhecida por participar na quinta edição da ‘Casa dos Segredos’.



Foi na casa mais vigiada do País que se apaixonou por Daniel Gregório, com quem ainda mantém uma relação. Ambos conquistaram uma enorme legião de fãs.



-Onde costuma passar as férias de verão?

– No Algarve. Gosto de aproveitar o verão em Portugal.



- Praia ou piscina?

– Praia.



- Qual a sua praia preferida?

– Gosto de tantas... É difícil escolher, mas talvez a praia Porches, no Algarve.



-Fato de banho ou biquíni?

–Biquíni, também gosto muito de fato de banho, mas o biquíni é melhor para bronzear.



- Gosta de fazer topless?

– Não, não me sinto bem.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

- Óleo para bronzear, protetor, telemóvel, máquina para tirar fotografias e comida, muita comida (risos).



- Quais são os seus cuidados de beleza?

- Bebo muita água ao longo do dia, faço ginásio , danço muito, que é o melhor exercício que posso fazer. De resto, uso cremes hidratantes e faço alguns tratamentos estéticos, como limpeza de pele e massagens drenantes.



- Almoçar ou jantar fora?

- Jantar fora.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Resort de luxo. Gosto de estar bem instalada e descansada.



- Qual foi a melhor viagem que já fez?

– É difícil de escolher, mas talvez esta última ao México, foi incrível. Mas também gosto muito de ir ao Rio de Janeiro, tenho lá amigos e quando vou ao Brasil sinto-me em casa.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Ia para o Rio de Janeiro.



- Sexo na estação quente é melhor?

– É bom em todas as estações, cada estação tem um encanto diferente.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– Para emoções fortes.