“No verão fico em Portugal”, diz Bibá Pitta

Relações-públicas revela que “enquanto puder” vai usar biquíni na praia.

10.07.17

Bibá Pitta tem 52 anos e trabalha como relações-públicas. É casada com o médico Fernando Gouveia há 20 anos e tem cinco filhos e um neto. Está ligada a várias causas solidárias e escreveu o livro ‘Cromossoma do Amor’, no qual aborda temas rela-cionados com trissomia 21, a síndrome que afeta a filha Madalena, de 18 anos.A relações-públicas adora o tempo quente e faz questão de desfrutar nas praias de norte a sul do País.– Como sempre, fico por Portugal e faço questão disso. Vou passar uns dias a Troia, à costa alentejana e ainda vou para o Algarve. Depois subo e passo uns dias no Norte.– Sem dúvida a praia do Ancão, no Algarve.– Praia, claro, e sempre com muitos banhos no mar.– Tanto faz, mas gosto mais que esteja fria.– Conseguir reunir a família toda e aproveitar ao máximo, sem nunca esquecer o protetor solar e água.– Biquíni, enquanto puder.– Não.– Não consigo escolher uma porque em todas as que faço aproveito sempre ao máximo e tornam-se especiais, basta serem com a minha família.– Para tudo, o melhor é não haver frio.