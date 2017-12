Noiva de Harry obrigada a mentir acerca da sua idade

Meghan Markle tem 36 anos e é atriz.

Meghan Markle, namorada do príncipe Harry, conhecida não só pelo noivado com o filho mais novo de Diana, mas também pelo papel que desempenhou na série televisiva "Suits", revelou que foi obrigada a mentir sobre a sua idade.

A atriz de 36 anos foi pressionada a dizer que tinha 30 anos, segundo avança o jornal britânico The Sun. "Sempre me disseram, 'não digas a tua idade'", revelou Meghan em entrevista ao mesmo jornal, em 2015.

"Tenho 33 anos (36 agora) e estou realmente confortável com isso. Acho que qualquer pessoa que tenha um problema com isso, então é o seu problema, não meu", acrescentou.

De recordar que Meghan Markle e o príncipe Harry têm andado na ribalta com todos as divulgações e pormenores acerca do casamento.

O casal vai casar-se no dia 19 de maio de 2018, segundo avançou a casa real britânica.