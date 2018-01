Nova casa de Madonna é um palácio em Lisboa

Cantora já se mudou com os filhos para a nova casa.

Madonna veio de malas e bagagens para Lisboa em agosto do ano passado, mas só agora conseguiu encontrar uma casa à sua medida. Até ao final de dezembro, a cantora norte-americana esteve hospedada no Pestana Palace, um hotel de luxo na zona de Alcântara, mas já tem morada fixa: o Palácio Ramalhete.

Para os amantes de literatura portuguesa o nome da recente casa da compositora não passa ao lado. Para além de ter servido de casa à família Taborda, Duques de Palmela e Condes da Póvoa, o Palácio Ramalhete, que pode encontrar na Rua das Janelas Verdes Nº92, foi ainda uma inspiração fundamental para a obra "Os Maias" do escritor Eça de Queiroz.

A nova habitação da intérprete de "Like a Virgin" e dos filhos, com uma vista invejável para o rio, foi considerada pela revista Condé Nast Traveller como o melhor hotel de Lisboa e ainda como o quinto mais sexy da europa pelo conceituado jornal britânico The Times.