Nova namorada de Pinto da Costa atenta ao estilo

Cláudia vestida com visual de luxo.

01:30

Cláudia Campo é a nova namorada de Pinto da Costa, de 79 anos, e logo no seu primeiro ato oficial, a gestora de conta do banco Santander mostrou que é uma mulher atenta ao guarda- -roupa. O novo amor do dirigente portista escolheu um casaco com pelo e cintado para brilhar e decidiu dar um apontamento de luxo ao usar uma mala da marca Versace, que custa mais de 200 euros.



Cláudia Campo, que é 40 anos mais nova do que o líder azul-e-branco, mostrou também muito à-vontade com a atenção mediática de que foi alvo, falando com os jornalistas sobre a felicidade que vive ao lado de Pinto da Costa.