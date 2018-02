Novas tabelas de preços da ADSE deverão entrar em vigor em abril

Por Lusa | 20:50

As novas tabelas da ADSE que estão a ser negociadas com os prestadores de serviços de saúde privados deverão entrar em vigor em abril, disseram fontes do Conselho de Geral e de Supervisão (CGS), hoje reunido.

Segundo Francisco Braz, sindicalista e representante dos beneficiários no CGS, na reunião de hoje "o presidente do Conselho Diretivo da ADSE deu garantias de que está a trabalhar num acordo, tendo em conta a orientação do CGS e disse que as novas tabelas deverão entrar em vigor no início de abril".

"Tem havido diálogo com as associações hospitalares e, portanto, parece-nos que as negociações caminham para um consenso", acrescentou Francisco Braz, dirigente do Sindicato da Administração Local (STAL).