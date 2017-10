Novo cabo submarino de fibra ótica vai ligar América Latina e Europa através de Sines

r

Por Lusa | 03.10.17

O primeiro cabo submarino de fibra ótica direto entre a Europa e a América Latina, através de Sines, vai começar a ser instalado até ao início de 2018, com um investimento de cerca de 170 milhões de euros.



Sines vai ser a porta de entrada do primeiro cabo submarino de fibra ótica, que liga diretamente a América Latina à Europa, sem passar pela América do Norte, através de um projeto da empresa hispano-brasileira Ellalink, que deve avançar entre o "final deste ano e o início de 2018", disse esta terça-feira à agência Lusa o diretor comercial da empresa, Jesús Bernad.



A empresa hispano-brasileira vai instalar a "estação" da estrutura em Sines, no Centro de Negócios da Zona Industrial e Logística, gerido pela AICEP Global Parques.



"Queremos converter Sines num 'hub' de cabos submarinos", revelou Jesús Bernad, que esteve esta terça-feira na cidade alentejana para assinar o contrato para a instalação da estação de entrada na Europa do cabo submarino de comunicações.



Com prazo de execução de 24 meses, o projeto vai permitir maior rapidez nas comunicações, adiantou o mesmo representante da Ellalink, explicando que, além de o cabo passar a fazer uma ligação direta, mais curta em distância, é um equipamento de "última geração", com "uma capacidade inicial de 50 terabytes, podendo chegar [no futuro] a 72 terabytes".



A nova conexão de mais de 10 mil quilómetros vai ainda permitir, segundo divulgou num comunicado enviado à agência Lusa a AICEP Global Parques, "a redução de preço do serviço de internet" e "dará maior segurança na comunicação direta entre a América Latina e a Europa".



O cabo submarino vai ligar Sines, no distrito de Setúbal, em Portugal, a Fortaleza, no Brasil e, posteriormente, "numa segunda fase, Fortaleza a São Paulo", sendo que o objetivo é que esteja operacional em 2019, adiantou ainda a AICEP Global Parques.



O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que esteve esta terça-feira presente na assinatura do contrato entre a AICEP Global Parques e a Ellalink, considerou este investimento "muito importamte", em declarações à agência Lusa.



"É um investimento muito importante, é um investimento estrangeiro para Portugal, mas que reforça o papel de Sines na ligação não apenas marítima e logística, mas também na área das telecomunicações e das comunicações", disse o governante.



Eurico Brilhante Dias destacou ainda a importância da "ligação à América Latina", tendo em conta que "Portugal tem vindo a reforçar do ponto de vista da política externa a relação com toda a área do Mercosur".



A par disso, o secretário de Estado da Internacionalização acredita que "o aumento da necessidade de armazenagem de dados e de consolidar toda a informação entre os dois continentes", que vai passar por Sines, "abre outras perspetivas de investimento, também na área das telecomunicações".



O presidente da AICEP Global Parques, Francisco Mendes Palma, disse, no final da cerimónia, esperar que este projeto seja "o princípio de outros investimentos nesta área da tecnologia e das comunicações".