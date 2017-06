Novo 'reforço' do Benfica seduz na praia

O que achou desta notícia?







Haris Seferovic é o novo reforço do Benfica, mas antes de rumar a Portugal o internacional suíço gozou uns dias de descanso com a mulher, Amina, que promete encantar os adeptos do clube encarnado com a sua beleza e sensualidade.Nas redes sociais, a jovem partilhou alguns dos momentos de descanso, que tiveram lugar em Ibiza, e as fotografias que obtiveram mais ‘gostos’ não foram aquelas em que aparece com o novo craque da Luz, mas sim aquelas em que está na praia de biquíni, a exibir as suas curvas de sonho...