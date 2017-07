Novos lançamentos de vinhos durienses

O mercado conta com mais dois brancos; para um tinto da zona de Mafra vai o galardão de ‘melhor do velho mundo’.

13.07.17

O Manoella branco 2016 vem alargar o portefólio da Wine&Soul, o projeto pessoal do casal. São apenas 2800 garrafas deste branco proveniente de uma velha vinha velha a 500 metros de altitude em solo granítico.



A Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo apresenta o Grainha Reserva Branco 2016. Surge, sublinha a marca, "atraente e exuberante". Para o enólogo Jorge Alves, é um vinho de características marcantes, "mais elegante, mineral e linear do que a colheita anterior".



Quanto a prémios, o de Melhor Vinho Tinto do Velho Mundo - Península Ibérica vai para o Manz Pomar do Espírito Santo 2013. Um vinho que tira proveito das propriedades férteis e da mineralidade da região de Cheleiros, terra da região de Mafra.

A enologia portuguesa está de parabéns com o lançamento de novos vinhos e a atribuição de mais um reconhecido prémio.No Douro nasceu um novo vinho, pela arte e saber dos enólogos Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges.