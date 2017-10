"Nunca pensei que fosses tão burra", diz Blaya a Luísa Castel-Branco

Bailarina respondeu a comentário da escritora no programa 'Passadeira Vermelha'.

05.10.17

Vocês estão a ver estas bolinhas? Que eu tenho no pulso e o pedro no pescoço? São feitas com o meu leite materno!! Não é bonito? podem ir a @markybaby_joiasdeleite Uma publicação partilhada por Blaya Rodrigues (@blaya_con_dios) a Set 27, 2017 às 2:05 PDT

Este post é relativamente as jóias de leite materno que eu mandei fazer... que a @luisacastelbranco teve a a capacidade de inventar que eu fiz as jóias e ando a vender as jóias com o meu leite materno. BOM DIA!!!! Uma publicação partilhada por Blaya Rodrigues (@blaya_con_dios) a Out 5, 2017 às 2:05 PDT

Luísa Castel-Branco comentou no programa Passadeira Vermelha, transmitido na SIC Caras, que Blaya está a vender joias feitas a partir do próprio leite materno e Blaya não tardou a reagir nas redes sociais. "Nunca pensei que fosse tão burra", escreveu a artista.Tudo começou quando Blaya deu a conhecer às suas seguidores no Instagram que mandou fazer uma pequena pérola,a partir do seu próprio leite.Luísa comentou o assunto no programa de Liliana Campos. Cláudio Ramos interveio para dizer que já tinha ouvido falar desta prática, mas Castel-Branco disse estar muito surpreendida por entender que Blaya está a vender as jóias feitas com o seu leite.Foi essa afirmação que irritou Blaya. No Instagram, a cantora fez questão de responder à comentadora e afirmou que a informação dada por Luísa é falsa."Isto já é o cúmulo da burrice!! Luísa Castel-Branco nunca pensei que você fosse tão burra... juro! Antes de fazer estes comentários de m**** eu pensei que você era uma senhora elegante, de bem com a vida que já tinha concretizado tudo a nível profissional... mas afinal... a sua burrice ultrapassa estes meus pensamentos e percebe que tu (sim tu! Porque a Luísa não merece ser chamada por você) não és ninguém", escreveu a cantora.