“Nunca tentei usar fato de banho”, diz Suzana

É no Algarve que a cantora passa as suas férias, quase sempre na praia... e em biquíni.

Suzana nasceu em Leiria a 31 de agosto de 1976. Começou a atuar em festas e bailes com apenas 12 anos. Em 1999 integrou o grupo Tentações com Helga Barroso, Nicole e Sónia Brazão. Lançou a sua carreira a solo em 2000 e já editou nove discos.



- Onde costuma passar as férias?

– Passo as férias normalmente no Algarve. Portugal tem as melhores praias do Mundo!



- A praia preferida?

– Não tenho preferência, todas as praias são especiais. Vou muitas vezes à Costa da Caparica, resido perto da praia e, por isso, conheço-as bem. Gosto também muito da praia onde passei a minha infância, Nazaré.



- Praia ou piscina?

– Praia, gosto muito de ouvir o barulho das ondas. É muito relaxante olhar para o mar, principalmente ao pôr do sol. É também muito romântico.



- Água quente ou fria?

– Água quentinha sabe melhor. Sou muito friorenta, para eu ir a água tem de estar quentinha.



- O que não pode faltar no saco de praia?

– Protetor solar e água.



- Almoçar ou jantar fora?

– Gosto de jantar fora, normalmente à noite temos mais tempo para conviver. Adoro estar à mesa, comer e conversar.



- Fato de banho ou biquíni?

– Biquíni. Estou muito habituada a usar biquíni e nunca tentei usar fato de banho, apesar de, hoje em dia, haver fatos de banhos maravilhosos. Estou tentada a experimentar.



- Qual foi a viagem mais romântica que já fez?

– Porto Santo. É, sem dúvida, um ilha lindíssima e paradisíaca, transmite muita calma. Fui de férias em família. Foi tudo tranquilo e romântico.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– Relaxar, conviver com os amigos e família, ir à praia, passear, e trabalhar, pois os artistas trabalham mais durante o verão. Mas acima de tudo, ser feliz.