Nuno Markl e Júlio Isidro solidários com drama de Lena D’Água

Os amigos da cantora sugerem concertos e espetáculos solidários.

16:17

Lena D’Água fez um desabafo na página oficial de Facebook onde se mostrou desesperada "sem dinheiro, sem trabalho, sem quase ninguém!". A artista tem desde então recebido dezenas de comentários de apoio. Alguns até solicitaram o NIB para poder dar uma ajuda monetária.



Quem não ficou indiferente à situação da artista foi Nuno Markl. O humorista mostrou o apoio à cantora na rede social, onde escreveu: "Os últimos dias foram duros para a minha querida Lena D'Água, que usou o Facebook para desabafar sobre as dificuldades por que está a passar. Não devia ser assim. Convidei a Lena para cantar o genérico de 1986 A Série, com o João Só e a Catarina Salinas. Ela chegou, viu, cantou e venceu".

"A voz dela continua com uma potência e um carisma únicos, o país devia continuar a ouvi-la e ela devia continuar a trabalhar. Foi a nossa rainha do pop e do rock, e devia continuar a ser. Anseio por poder mostrar-vos a canção, mas anseio ainda mais - e já lhe disse isto - que ela faça um concerto num, ou dois, Coliseus. Pode ser com participações dos músicos actuais que a admiram, ou pode ser a solo - tenho a certeza que enchia. As canções dela estão-nos no ADN", terminou por dizer Markl.





Em sintonia com Nuno Markl está Júlio Isidro. O apresentador comentou a publicação e lançou a ideia de fazer um ou dois espetáculos para ajudar a artista. "Temos que ser todos, o chamado meio, a dar a mão à Lena, pelo que foi e sobretudo, pelo que é. Quando o país (que país, o das pessoas ou o dos poderes?) se esquece dos seus, cá estamos nós para a solidariedade. Já lancei a ideia de um ou dois espetáculos "Lena D'Água e amigos" e cá estou para dar uma ajuda. Para a Lena é sempre que o amor me quiser", escreveu.



Recorde-se que Lena D’Água foi uma das artistas nacionais de maior sucesso na década de 1970, quando se tornou na primeira vocalista feminina de uma banda de rock em Portugal. Lançou temas de êxito como "Sempre que o Amor me Quiser", "Estou Além", entre outros. Recentemente participou no Festival RTP da Canção, ficando em 7º lugar na final.