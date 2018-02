Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O ‘arreganha a taxa’ do DeGema

Hambúrgueres têm nomes alusivos a expressões utilizadas no nortedo país

Por Nelson Rodrigues | 09:30

Já são sete as lojas da marca DeGema no País: três na cidade de Braga, uma em Vila do Conde, uma na Maia e duas no Porto - na rua do Almada e outra, a mais recente, na rua Passos Manuel.



A DeGema foi fundada em 2013 e no menu há hambúrgueres com nomes de expressões típicas do Norte - que diferem nos diferentes espaços.



Nas lojas do Porto, por exemplo, pode encontrar o Andor Bioleta, Botar Corpo, Arreganha a Taxa, Tripeiro, De Cú Tremido ou Ganda Sostra. Além da originalidade, os sabores são únicos. "Utilizamos expressões de gema. A identidade de cada localidade", explicou Milton Araújo, um dos administradores da marca. Os pratos são acompanhados com batata frita às rodelas ou em palitos.



Por exemplo, o Arreganha a Taxa é preparado com alheira, bacon, queijo e molho de chilli. Por sua vez, o Tripeiro é confecionado com queijo fundido, linguiça, bacon, salsicha, fiambre, ovo estrelado e molho de francesinha. O espaço oferece ainda pregos, saladas e gelados artesanais.