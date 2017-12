O avançado Edu Ferreira, do Boavista, morreu hoje

Por Lusa | 13:21

O futebolista do Boavista Edu Ferreira, de 20 anos, a quem tinha sido diagnosticado um tumor no fémur da perna direita em novembro de 2016, morreu hoje no Hospital de Santo António, no Porto.

"Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos", lê-se no comunicado em que o Boavista informou a morte do seu atleta.

Edu interromper a sua carreira desportiva logo que a sua doença foi conhecida e desde então submeteu-se a tratamento.