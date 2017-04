O 'Berdadeiro' molho de francesinha

Pode ser comprado em diversos estabelecimentos comerciais no distrito do Porto, como é o caso do Boa Ideia! Café, na rua Damião de Góis, na Invicta, mas quem estiver longe e quiser matar saudades da famosa francesinha portuense pode encomendar o molho online no Facebook da empresa, em ‘Hot Portuguese’.







Nascido por hobby de um empresário sediado na Póvoa de Varzim, é feito à verdadeira moda do Porto e tem a vantagem de impressionar os amigos num jantar informal.Pode ser comprado em diversos estabelecimentos comerciais no distrito do Porto, como é o caso do Boa Ideia! Café, na rua Damião de Góis, na Invicta, mas quem estiver longe e quiser matar saudades da famosa francesinha portuense pode encomendar o molho online no Facebook da empresa, em ‘Hot Portuguese’.

O molho de francesinha é um dos ex-líbris gastronómicos do Porto. E, como acontece com alguns dos melhores pratos, é um segredo muito bem guardado.No mercado surgem algumas tentativas de ‘empacotar’ o néctar que acompanha o famoso prato, mas poucos conseguem satisfazer os maiores fãs desta iguaria nortenha.O ‘Berdadeiro Cá do Norte’ é uma agradável exceção, que traz, por cerca de quatro euros, o inigualável molho de francesinha até à mesa dos portugueses.