O concelho medieval de Santa Maria da Feira

No centro da cidade destaque também para o Museu Convento dos Loios, um espaço que pretende salvaguardar, valorizar e divulgar testemunhos e memórias da herança histórica e cultural de toda a região.



Já fora do grande centro urbano há, também, o Zoo de Lourosa, o único parque dedicado às aves do País. Por aqui há flamingos, gansos, cisnes, tucanos, corujas, pombos, rolas, avestruzes, entre muitos outros animais que fazem as delícias das famílias.



Mas não é só o castelo e os jardins que marcam este concelho. Há também vários locais de passagem obrigatória, como o Museu do Papel de Paços de Brandão. Instalado em duas antigas fábricas de papel do início do século XIX, o Museu do Papel Terras de Santa Maria é um espaço industrial dedicado à história do fabrico do papel, desde a sua fase manufatureira de produção 'folha a folha' à produção de papel em contínuo.

Em 1117, a terra de Santa Maria, nome dado pelos romanos, e situada entre o rio Douro e o vouga, era conhecida por ser o local onde se realizava uma grande feira. Em 1251, D. Afonso III designava esse mesmo povoado por Vila da Feira. Anos mais tarde, e numa mistura dos dois nomes, nasceu Santa Maria da Feira, um concelho marcado pelas características medievais.O castelo é dos principais locais de atração. A diversidade dos seus recursos defensivos utilizados entre os séculos XI e XVI faz deste monumento uma peça única da arquitetura militar e sempre representou um símbolo de identidade nacional. É mesmo em redor deste imponente castelo que se realiza anualmente a ‘Viagem Medieval’ - um espetáculo organizado pela câmara municipal e que, neste ano, já venceu o primeiro prémio do ‘Best Cultural Event’ da gala internacional de eventos Eventex, que decorreu em Dublin, Irlanda.Em redor do castelo destaque ainda para a Quinta do Castelo, local que permite um passeio agradável por uma vasta área de floresta, que inclui um lago e uma gruta com estalactites e estalagmites. Santa Maria da Feira tem ainda outros espaços verdes no seu núcleo urbano, mas o complexo do Europarque veio dar uma nova dimensão ao modo como pode ser usufruída a Natureza. O local é ideal para roteiros de família ou para a realização da prática de exercício.