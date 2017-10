Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O luxuoso e solarengo Parador Casa da Ínsua

A 25 quilómetros de Viseu, em Penalva do Castelo, há um hotel de 5 estrelas repleto de histórias para contar.

Por Daniela Espírito Santo | 07.10.17

O Parador Casa da Ínsua não é um hotel comum. Localizado em Penalva do Castelo, perto de Viseu, é composto por um edifício imponente e rodeado de jardins icónicos, onde nos perdemos nos detalhes da História. Este solar, que foi convertido num hotel de charme cinco estrelas, foi edificado no século XVIII por um governador brasileiro e atesta a ligação entre Portugal e além-mar.



Além dos 30 quartos e cinco apartamentos, este hotel de charme também possui jardins imponentes, uma lagoa e uma piscina, bem como um núcleo museológico, onde diversas atividades são desenvolvidas e onde se pode conhecer a fundo a história da família que fundou esta casa.



Um local a não perder, especialmente para os amantes de História, mas também para quem gosta de meter as mãos na massa e aprender enquanto relaxa. Entre as atividades disponíveis estão workshops de jardinagem, bem como de culinária, sempre com os produtos da região em vista. De resto, uma passagem por aqui não fica completa sem uma degustação dos vinhos da casa, acompanhada do queijo típico do local.



Uma verdadeira experiência para todos os sentidos, onde o relaxe se junta na perfeição com a aprendizagem, a cultura e a História.