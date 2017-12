Propostas para a família desfrutar o Natal

Natal é brilho, luzes coloridas e árvores gigantes colocadas nas praças centrais das cidades.

Por Paulo Fonte | 20.12.17

Óbidos, Vila Natal, na foto, um clássico obrigatório, tem este ano como principais atrações comédia e magia, jogos tradicionais, exposições, carrosséis e pinturas faciais. Palavra de ordem é diversão.



PARA VER E FAZER

Parque temático

Perlim – Uma Quinta de Sonhos está de volta até dia 30 a Santa Maria da Feira. Na Quinta do Castelo há atividades de arborismo, slides, pinturas, teatro e contos. São mais de vinte áreas temáticas no maior parque temático do País. Espetáculos decorrem ao longo dos dias.



Muita cor no Porto

As luzes de Natal acenderam-se em 55 locais do Porto e vão estar ligadas até dia 7 de janeiro. São 1,95 milhões de microlâmpadas, néon e LED. Merecem também destaque os elementos decorativos, como estrelas e bolas. A árvore de Natal está instalada na avenida dos Aliados.



Maia iluminada

Com a iluminação de Natal, a Câmara Municipal da Maia assinala a época e cria no centro da cidade uma animação de luz e cor. Iluminação é feita com recurso à tecnologia LED, divide-se em sete zonas e contempla 520 peças. Utiliza 260 mil lâmpadas.



Árvore gigante

A árvore de Natal da praça do Comércio, na foto, tem 30 metros de altura e está iluminada com mais de 86 mil lâmpadas LED. Por Lisboa, são 36 as ruas, avenidas e praças que recebem decorações, num total de dois milhões de lâmpadas. Há espetáculos de videomapping; na Fonte Luminosa, até dia 23, é projetada a animação ‘Lisbonland’. Sessões acontecem às 19h00, 20h00 e 21h00.



Brilho no palácio

O Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, enche-se de brilho para receber o ‘Natal no Palácio Encantado’. De hoje a domingo, o público é convidado a viver algumas das mais belas histórias tradicionais. Música e contos, cinema, livros, brinquedos e doçaria integram o programa.



Luzes e mercado

Em Almada brilham 500 mil luzes, que decoram igrejas, avenidas, praças e espaços de encontro e cultura. Até domingo decorre o Mercado de Natal Amigo da Terra, na foto, com propostas de presentes a partir de 1 €, criados por cerca de 70 artesãos.



‘Plantar Lousada’

‘Plantar Lousada no Natal… Uma árvore para si!’ decorre na maioria dos estabelecimentos comerciais do concelho. Por cada compra superior a 35 €, nos estabelecimentos aderentes, o cliente recebe um vale que pode trocar de forma gratuita por uma árvore nativa.



Mercadinho

No Mercadinho de Natal de Grândola encontram-se sugestões de presentes: peças de artesanato em cortiça, barro, feltro e lã, madeira, joalharia em resina e feltro e acessórios de bebé. Aberto até dia 31 na rua Dr. Jacinto Nunes, 11.



BRINCAR NAS PISTAS DE GELO

Dolce Vita Tejo

Até 7 de janeiro pode divertir-se na Amadora, numa das maiores pistas do País. Tem 459 metros.



Fórum Montijo

Pista de gelo está de regresso até 7 de janeiro. Momentos de muita animação para toda a família.



Cascais Christmas Village

A aldeia oferece até dia 1 de janeiro um Jardim Mágico com pista de gelo, comboio e carrossel.



Wonderland Lisboa

O Parque Eduardo VII recebe até 8 de janeiro uma roda-gigante e uma pista de gelo para toda a família.



Óbidos Vila Natal

Um clássico nesta altura do ano. Uma pista de gelo com 200 metros quadrados para 48 pessoas.



Cidade do Porto

Duas pistas na cidade. Uma localizada na praça D. João I, a outra na Rotunda da Boavista, na foto. Ficam abertas até 7 de janeiro.



Elvas

Funciona até dia 14 de janeiro no espaço coberto do Coliseu Comendador Roldão Almeida. Tem 800 metros quadrados.



Fórum Algarve

Pista em Faro tem um custo de 2 € por 20 minutos de patinagem. Até 14 de janeiro.



DIVERSÃO EM GRANDE

Mata do Buçaco

O Presépio da Fundação Mata do Bussaco está instalado junto ao Convento de Santa Cruz, na Mata Nacional do Buçaco. Trata-se de um trabalho inspirado em obras de mestres da pintura maneirista, renascentista e arte contemporânea, concebido com material lenhoso recolhido na mata.



Maior Pai Natal

Aquele que é considerado como o maior Pai Natal do Mundo está em Águeda. A figura compõe-se de 250 mil LED e tem o tamanho de um prédio de sete andares. A programação especial inclui ainda um Mercadinho de Natal, pista de gelo e concertos temáticos.



Braga celebra

Braga assinala amanhã o ‘Natal na Rua’, com um vasto conjunto de atividades ao longo do dia. A cidade abre portas a concertos e espetáculos de rua, concursos e exposições, cinema, oficinas criativas, fogueira de Natal, um bolo-rei gigante e tenda de Natal.



Luzes no Funchal

O projeto de iluminação do Funchal, Madeira, abrange este ano cerca de um milhão de lâmpadas, 400 esferas tridimensionais e 130 mil metros de microlâmpadas, com destaque para os tectos de luz colocados nas ribeiras, nas ruas e no cais da cidade, além de pinheiros.



Mercado

A magia da quadra natalícia invade o Parque Delfim Guimarães, na Amadora, com o Mercado de Natal. A entrada é livre. Aberto até dia 29 deste mês.



MÚSICA NA QUADRA

‘Messias’

A Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat sobem ao palco de três salas para o habitual Concerto de Natal. Espetáculos no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, dia 16, pelas 21h00; no Grande Auditório do CCB, em Lisboa, dia 17, às 17h00, e no Coliseu Porto, dia 18, às 21h30. Interpretam ‘Messias’ de Händel.



Oratória

O Coro e a Orquestra Gulbenkian apresentam hoje e amanhã no espaço da fundação, em Lisboa, a tradicional Oratória de Natal, de Bach. Concerto conta com quatro solistas.



Homenagem

A Orquestra Clássica do Centro tem dedicado concertos a Nádia Piazza, que perdeu um filho e outros familiares no incêndio de junho. Dia de Natal, 17h00, realiza-se um concerto na Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos.



ATIVIDADES PARA AS FÉRIAS

Jardim Zoológico

Entre 18 e 29 deste mês, o Jardim Zoológico de Lisboa tem atividades lúdico-didáticas para crianças e jovens. Mais informações em www.zoo.pt.



Moléculas

A Science4you preparou duas semanas de atividades com mais de 40 experiências para os cientistas de palmo e meio. Entre 18 e 29 deste mês decorrem os campos em Lisboa e no Porto. Informações em brinquedos.science4you.pt/20-campos-deferias.



Tratar de póneis

O Pony Club do Porto recebe crianças dos 5 aos 14 anos, que podem montar e tratar dos animais a partir de dia 18. Inscrições em info@ponyclubdoporto.org e pelo telefone 228 318 288.



Ateliê no Museu

O Museu Machado de Castro, em Coimbra, organiza ateliês de caligrafia chinesa, pintura com aguarelas e guaches. Informações através do número 239 853 070.

O Natal é brilho, luzes coloridas e árvores gigantes colocadas nas praças centrais das cidades. É também a altura para patinar em pistas de gelo que fazem a delícia das famílias.Nestas páginas sugerimos tudo isso mas, também, um conjunto de atividades para ocupar o tempo dos mais pequenos durante estas férias. E como o Natal também é música, apresentamos uma agenda de concertos nesta época.