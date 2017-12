O primeiro Natal de Meghan Markle com a família real

Atriz compareceu à Missa de Natal de braço dado com o noivo, Harry.

16:07

Como habitualmente, a família real britânica assistiu esta segunda-feira à Missa de Natal em Sandringham. No entanto, este ano as atenções estiveram voltadas para o novo membro da família: Meghan Markle, a noiva do príncipe Harry, que surgiu sorridente e vestida a rigor, de braço dado com o noivo.Esta é a primeira época festiva que a atriz norte-americana passa ao lado da família de Harry. Para tal, optou por vestir um casaco bege e um chapéu castanho, que realçaram a sua elegância enquanto percorria a distância entre a Sandringham House e a igreja de St. Mary Magdalene.O casamento real está marcado para o próximo dia 19 de maio na capela de St. George, no castelo de Windsor, a cerca de 30 quilómetros de Londres. O casal tem-se mostrado bastante apaixonado e até já divulgaram as fotografias oficiais do noivado , da autoria do fotógrafo Alexi Lubomirski.