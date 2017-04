O público pediu e Maria Leal cumpriu. Já há dueto com Zé Cabra

Desde que Maria Leal lançou o seu primeiro single que o público pedia que a artista fizesse um dueto com Zé Cabra. Apesar de nunca ter feito referência a isso, Maria Leal concretizou o desejo dos fãs e atuou com o cantor de ‘Deixei tudo por ela’.

O momento, que vai ficar para a história, foi filmado em Viana do Castelo. Nas imagens, Maria Leal aparece agarrada a Zé Cabra num placo improvisado a cantar uma das suas músicas.

Maria Leal está a fazer uma tour pelo país e esta semana passou pela cidade minhota. A artista anunciou há poucos dias que irá lançar o álbum de estreia ainda este mês.

A ex-namorada de Tiago Ginga, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', ficou famosa em outubro com a música 'Dialetos de Ternura', o vídeo de apresentação do single tornou-se viral e foi o vídeo mais visto de 2016 do Youtube em Portugal.

Já Zé Cabra ficou popular depois de, em 2001, ter lançado a música ‘Deixei tudo por ela’.







O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

25%

25%

25% Muito satisfeito