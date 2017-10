Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O que tu quiseres o mano oferece", disse Ronaldo a Katia Aveiro

Cantora "entrou nos 40" com uma festa de sonho.

Katia Aveiro parece ter entrado nos "quarenta" da melhor maneira. A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se muito feliz ao celebrar a sua festa de aniversário, que teve lugar no hotel Pestana CR7, no Funchal, na passada noite de quinta-feira.



A cantora realizou um discurso emocionado onde agradeceu a Deus e ao irmão, o verdadeiro patrocinador da festa de sonho. "O meu irmão disse-me: Katia, queres fazer os 40 anos no hotel? O que tu quiseres o mano oferece", confessou Katia.



Sem nunca esquecer as suas origens, Katia Aveiro brindou com uma série de convidados, dos quais não constava o irmão Cristano Ronaldo, que se encontra em Andorra para o jogo de apuramento da seleção para o mundial 2018. "Isto é uma benção de Deus. O Hotel do meu irmão...uma família pobre...", acrescentou.



Katia Aveiro contou com a presença dos seus familiares, entre os quais a mãe Dolores Aveiro e a irmã Elma, bem como os seus dois filhos, Rodrigo e Diniz.



"Infelizmente, não tenho todas as pessoas aqui que queria ter. Mas são poucas as pessoas que faltam", disse por último a cantora. A ausência mais notada da noite, para além do irmão Cristiano Ronaldo, foi Ahmed Abou Hashima, o mais recente namorado de Katia Aveiro, que nessa noite estava no casamento de um amigo.