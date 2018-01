Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O regresso de um vinho icónico

Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo afirmou-se como uma marca do Douro.

17:37

A centenária vinha de lordelo, terroir de excelência da quinta da gaivosa, em santa marta de penaguião, apresenta uma coleção com mais de 30 castas autóctones, algumas delas raras, como a Malvasia Preta. Foi (re)descoberta em 2003, quando Domingos Alves de Sousa decidiu vinificar de forma isolada pequenas partes da vinha.



O Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo, com apenas 180 garrafas disponíveis, é, deste modo, como uma espécie de manifesto da família Alves de Sousa que, contrariando a corrente, resistiu à lógica de replantação e apostou na produção de uma monovinha inigualável. Domingos Alves de Sousa explica que "há pouco de racional numa vinha como Lordelo; há emoção, história e legado que quisemos partilhar com este vinho."



Com apenas cinco lançamentos (2003, 2005, 2007, 2009 e 2011), o Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo afirmou-se como um dos grandes vinhos do Douro, conquistando elogios por todo o Mundo. Na boca é pleno de fruta fresca, alcaçuz e especiarias, que o tornam envolvente e denso.