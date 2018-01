Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oceana Basílio celebra 39.ª aniversário com amigos

Atriz a rigor e junta a festa à de Paula Lobo Antunes, que fez 42 anos.

09:54

Solteira, desde que a relação com José Fidalgo chegou ao fim, por altura do Natal, Oceana Basílio celebrou, na passada sexta-feira, 39 anos, e juntou os melhores amigos para uma festa em que pediu aos convidados para irem mascarados.



A noite contou com a presença de figuras públicas, como o humorista Jel, o guionista Rui Vilhena e as atrizes Maria João Bastos e Sara Prata.



Paula Lobo Antunes, que completou ontem 42 anos, juntou-se aos festejos na companhia do marido, Jorge Corrula.