Oceana troca José Fidalgo pelo ‘ex’

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Depois de, nos últimos meses, ter vivido um romance fugaz com José Fidalgo, Oceana Basílio, de 38 anos, volta agora a estar próxima do ex-namorado, Pedro Sousa, de 32, com quem terminou a relação em setembro do ano passado. Na rede social Instagram, onde se tinham eliminado logo após a rutura, os atores voltaram a seguir-se, nos últimos dias, e já trocam ‘gostos’ e comentários nas fotografias. Uma aproximação que os amigos entendem como o "reatar de um amor que ainda não está terminado".