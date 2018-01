OE2017: UTAO diz que é previsível que défice fique próximo de 1,4% do PIB

Por Lusa | 17:44

A UTAO estima que o défice de 2017 fique próximo de 1,4% do PIB, depois de até setembro ter sido de 0,3% do PIB, devido a um "conjunto de pressões" que apenas se sentiram no último trimestre.

No relatório sobre as contas das administrações públicas do terceiro trimestre de 2017, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a UTAO recorda que, até setembro, o défice orçamental em contas nacionais, as que contam para Bruxelas, representou 0,3% do PIB.

Este valor ficou "claramente abaixo" do objetivo de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) definido no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), bem como da atualização da estimativa no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), de um défice orçamental de 1,4% do PIB.