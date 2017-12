Oito mortes e 123 detenções no Congo após protestos contra Kabila - ONU

Por Lusa | 31.12.17

Os protestos no Congo contra o Presidente Joseph Kabila já provocaram oito mortos e levaram à detenção de mais de cem pessoas, informou hoje fonte da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em declarações à agência France Presse, fonte na ONU confirmou que, "até ao momento, foram registados oito mortos, sete em Kinshasa e um em Kananga", bem como 82 detenções na capital e 41 no resto do país.

Os agentes dispararam hoje contra fiéis de várias paróquias catíolicas que se manifestavam com o objetivo de pedir que Joseph Kabila declare, publicamente, que não será candidato nas próximas presidenciais. O protesto acontece um ano depois da assinatura do acordo de São Silvestre, que previa a realização de eleições antes do final de 2017.