Olive Residence & Suites convida à prova de produtos regionais

Novo alojamento do Alto Alentejo situado no Crato, Portalegre, numa herdade de família.

Por Carolina Canha | 14:26

É no crato, numa herdade de família, que encontramos o novo alojamento do Alto Alentejo. No meio de dez hectares de vinha, o espaço alia o charme à natureza, e convida à degustação dos vinhos de produção própria com castas de seleção.



São oito quartos, entre os quais quatro suites, com terraço ou com varanda. Uma cozinha partilhada, salão de estar, piscina sazonal e um jardim para apanhar sol estão também à disposição dos hóspedes. A piscina exterior, rodeada por um deck de madeira, garante frescura nos dias quentes de verão do Alentejo.



A madeira de oliveira está presente em todas as divisões, desde as paredes até ao exterior dos edifícios, atendendo à história da propriedade, que antigamente era um olival.



A 29 km do Marvão e com fáceis acessos, a herdade dispõe de estacionamento privativo e gratuito no local.



Da carta de refeições, destacam-se os secretos de porco preto, as plumas e o javali ao alho, acompanhados pelos vinhos produzidos pela casa Herdade da Rocha e Couto Saramago. No bar, há provas de vinhos ao final da tarde.



Passeios pedestres ou de bicicleta pela extensa propriedade e provas de azeite fazem parte das atividades que enriquecem a experiência.