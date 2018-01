ONU insta Irão a reduzir clima de tensão e a investigar mortes

Por Lusa | 16:33

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos instou hoje as autoridades do Irão a reduzirem a tensão que afeta atualmente aquele país, e a investigarem as mortes registadas em protestos em vários pontos do território iraniano.

O Irão é palco desde o passado dia 28 de dezembro de grandes manifestações contra a má situação económica do país e o regime dos 'ayatollahs'.

Os protestos, iniciados em Machhad (nordeste) e que rapidamente se propagaram a outros pontos do país, já levaram à morte de pelo menos 21 pessoas.